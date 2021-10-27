Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tedavi edilen vaşak doğaya bırakıldı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaralı halde bulunan vaşağın tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldığını açıkladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yaralı halde bulunarak Gümüşhane Şube Müdürlüğümüze getirilen vaşak, tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldı
Gümüşhane merkeze bağlı kale köyü sarinkaya mevkiisinde çarpması sonuçu yaralanan vaşak Gümüşhane DKMP Gümüşhane şube müdürlüğü ekipleri tarafından alınıyor. Kelkit keklik ütetim istasyonuna gönderilerek DKMP Gümüşhane Şubesi veterinerleri tarafından dört günlük süreçte tedavi altına alınarak iyileştirilecen vaşak tekrar bulunduğu bölgeye bırakıldı.
Etiketler: Doğal Yaşam Gümüşhane Sokak Hayvanları
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