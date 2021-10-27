Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yaralı halde bulunarak Gümüşhane Şube Müdürlüğümüze getirilen vaşak, tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldı

Gümüşhane merkeze bağlı kale köyü sarinkaya mevkiisinde çarpması sonuçu yaralanan vaşak Gümüşhane DKMP Gümüşhane şube müdürlüğü ekipleri tarafından alınıyor. Kelkit keklik ütetim istasyonuna gönderilerek DKMP Gümüşhane Şubesi veterinerleri tarafından dört günlük süreçte tedavi altına alınarak iyileştirilecen vaşak tekrar bulunduğu bölgeye bırakıldı.