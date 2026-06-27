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Dünya
AA 27.06.2026 11:40

Rusya'da akaryakıt kısıtlamaları yaklaşık 20 bölgede sürüyor

Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde bazı akaryakıt istasyonlarında araç başına 20 litre satış sınırı uygulanırken, ülke genelinde yaklaşık 20 bölgede akaryakıt kısıtlamaları sürüyor.

Rusya'da akaryakıt kısıtlamaları yaklaşık 20 bölgede sürüyor

Başkent Moskova ile St. Petersburg'daki bazı istasyonlarda benzin ve dizel satışına getirilen 20 litrelik sınır devam ediyor. Sürücülerin akaryakıt almak için zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Rus yetkililer, panik alımlarının talebi suni biçimde artırdığına işaret ederken, ülkede benzinin ortalama fiyatı haftalık bazda yüzde 3 yükseldi.

Sibirya'nın doğusuna kadar uzanan yaklaşık 20 bölgede akaryakıt alımına yönelik sınırlamalar sürüyor. Bazı bölgesel yönetimler ise akaryakıt tedarikindeki durumun normalleşmeye başladığını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, dün yaptığı açıklamada, ülkede yeterli miktarda akaryakıt bulunduğunu söyledi.

Rus hükümetinin iç piyasadaki arzı desteklemek amacıyla dizel ihracatını yasaklaması gündeme gelirken, Rus basınına yansıyan haberlerde, kararın şimdilik ertelendiğine işaret ediliyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alındı. Rus hükümeti ise akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

ETİKETLER
Rusya Akaryakıt Benzin Ukrayna
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