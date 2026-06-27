Yapay zekalı gözlüklerle kopya dönemi: Asya'da sınav güvenliği tehdit altında

Sınavlarda kopya çekmek eski bir sorun olsa da, yapay zeka teknolojisinin giyilebilir cihazlara entegre edilmesi eğitim dünyasını benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya bıraktı.

Özellikle akademik başarının ve sınav sonuçlarının toplumsal statüyü doğrudan belirlediği Doğu Asya ülkelerinde, yapay zekalı akıllı gözlüklerle kopya çeken öğrencilerin yakalanması eğitim otoritelerini alarma geçirdi.

Gün geçtikçe daha erişilebilir ve fark edilmesi zor hale gelen bu cihazlar, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini derinden sarsıyor.

Sınav merkezlerinde akıllı gözlük alarmı

Son dönemde Güney Kore'de iş başvurularında kritik rol oynayan bir İngilizce dil sınavında, iki adayın akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği tespit edildi.

Benzer şekilde Tayvan’da, ülkenin en prestijli tıp fakültelerinden birinin giriş sınavında bir öğrencinin gözlüğünün aşırı ısınması ve şüpheli hareketleri gözetmenlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede öğrencinin yapay zeka destekli bir düzenek kullandığı ortaya çıktı.

Bu vakaların ardından Güney Kore ve Tayvan'daki eğitim bakanlıkları sınav prosedürlerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

Önlemler sadece bu ülkelerle sınırlı kalmadı; Çin’de milyonlarca öğrencinin katıldığı zorlu üniversite giriş sınavlarında tüm gözlüklerin sıkı bir taramadan geçirilmesi zorunlu kılındı.

İngiltere'deki sınav denetim kurulları da benzer akıllı cihazların sınav güvenliğini ciddi şekilde sarstığı yönünde uyarılarda bulundu. Uzmanlar, yakalanan olayların buz dağının sadece görünen kısmı olabileceğini düşünüyor.

Sınıfın en iyilerinden daha yüksek puan aldı

Yapay zekalı gözlüklerin sınav ortamlarında ne kadar etkili olabileceğini görmek isteyen uzmanlar, bu teknolojinin gücünü bilimsel olarak da test etti.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde, ticari olarak satılan bir yapay zeka gözlüğü lisans düzeyindeki bir mühendislik sınavında denendi. Gözlük, sınav kağıdındaki soruları internete bağlı bir büyük dil modeline aktardı ve sistemin ürettiği yanıtları doğrudan kullanıcının lensine yansıttı.

Yapay zeka yardımıyla çözülen bu sınav, yüzün üzerindeki öğrencinin yer aldığı sınıfta en yüksek puanı alan ilk beş kağıt arasına girmeyi başardı. Araştırmacılar, teknolojinin ulaştığı bu seviyenin ardından geleneksel sınav yöntemlerinin artık güvenli olmadığını vurguluyor.

Eğitimde yaklaşım değişikliği kaçınılmaz

Uzmanlar, yapay zeka destekli giyilebilir cihazların hızla küçüldüğünü, sıradan gözlüklerden ayırt edilmesinin zorlaştığını ve artık ana akım bir tüketici ürünü haline geldiğini belirtiyor.

Bu durum, 2022 yılında ChatGPT'nin makale yazımında yarattığı tartışmaların bir benzerini sınav salonlarına taşıyor.

Eğitim bilimciler, çözümün teknolojiyi tamamen yasaklamak olmadığını, aksine eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin yapay zeka çağına uygun şekilde dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor.

Sınavlarda öğrencilerin sadece ezber bilgisini ölçmek yerine, analiz yeteneklerini ve üst düzey düşünme becerilerini sınayacak yeni modellerin geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

Asıl amacın, öğrencilerin kendi düşünme kapasitelerini tamamen yapay zekaya devretmelerini önleyecek bir eğitim bilinci oluşturmak olduğu ifade ediliyor.