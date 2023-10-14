Tatvan'da yaşlılara özel sağlık hizmeti

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mustafa Ekici, yaptığı açıklamada, Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Yaşlıların sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak istediklerini anlatan Ekici, şunları kaydetti:

"Burada bir hekim, bir hemşire, iki yaşlı sağlık bakım personeli ve bir şoför olarak hizmet vermekteyiz. Hastaların hastaneden eve, evden hastaneye nakli organize edilerek tıbbi bakımı için gerekli hizmet koordinasyonu merkezimiz tarafından sağlanmakta. İhtiyaç halinde merkezimizde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve manevi destek uzmanı da görevlendiriyoruz. Merkezimizde 80 ve üzeri yaşa sahip bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, desteklenmesi, tıbbi izlem yapılması ve gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi hedeflenmekte. Merkezimiz açıldığı günden bu yana 120 yaşlımıza hizmet sunuldu."