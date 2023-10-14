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Güncel
AA 14.10.2023 14:31

Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada

Kaçkar Dağları ve çevresinde bulunan yaylalarda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor.

Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyen ziyaretçiler Ayder Yaylası'ndan başlayan yolculuğu, Huser, Samistal, Kavrun, Pokut ve Sal yaylalarına kadar sürdürüyor.

Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada

Kaçkar Dağları'nın zirvesine ulaşmak ve "bulut denizi"ni izlemek isteyenlerin buluşma noktası ise Huser Yaylası oluyor.

Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada

Zor ve engebeli yollara aldırış etmeden zirveye ulaşanlar, günün yorgunluğunu Huser Yaylası'nda sis bulutunu izleyerek atıyor.

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