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Güncel
AA 14.10.2023 14:27

Şırnak'ta "Yer Fıstığı Hasat Şenliği" düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Yer Fıstığı Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ta "Yer Fıstığı Hasat Şenliği" düzenlendi

İlçeye bağlı Çiftlik köyü yakınlarında düzenlenen şenliğe, Vali Cevdet Atay, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, bazı kurumların yöneticileri ve çiftçiler katıldı.

Vali Atay, yaptığı konuşmada, 65 bin dekarda üretilen yer fıstığında 25 bin ton rekolte beklediklerini aktararak, üretimin diğer çiftçilere de örnek olmasını istediklerini söyledi.

Gelecek yıl üretim alanlarının daha da artmasını hedeflediklerini kaydeden Atay, şenliğin "hayırlı ve bereketli" olmasını diledi.

Şırnak'ta "Yer Fıstığı Hasat Şenliği" düzenlendi

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu da ülkede yetiştirilen yer fıstığının yüzde 11'inin Silopi Ovası'ndan karşılandığını bildirdi.

Adana ve Osmaniye'den sonra Silopi'nin yer fıstığı üretiminde 3. sırada yer aldığını anlatan Osmanoğlu, hedeflerinin üretim miktarını artırmak olduğunu belirtti.

Yer fıstığı hasadının gerçekleştirildiği şenlikte, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin tarafından bereket duası yapıldı, çiftçilere plaket verildi.

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