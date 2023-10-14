Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'ağır 5 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi.



Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Şeref A. yönetiminde traktör ile çarpıştı.



Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada traktör sürücüsü Şeref A. ile otomobilde bulunan Hakan D., İbrahim Mert Ç., Ömer S. ve Murat A. yaralandı.



İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim Mert Ç. daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.