5 ilde dolandırıcılara operasyon: 24 gözaltı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları çok sayıdaki kişiyi "hesabınızın bulunduğu bankamıza siber saldırı var" diyerek dolandırdıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Sinop, İstanbul, Trabzon, Rize ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.