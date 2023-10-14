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Güncel
İHA 14.10.2023 12:35

Çalınan 3,6 ton soğanı jandarma buldu

Eskişehir'den çaldıkları 3 ton 667 kilogram soğan ile Sakarya'ya giden şüpheliler, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Çalınan 3,6 ton soğanı jandarma buldu

Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi’nde bulunan tarladan, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 3 ton 667 kilogram soğan çalındı.

Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Sakarya’dan kamyonetle Eskişehir’e gelen 3 şüphelinin soğan hırsızlığı yaptığını ve Sakarya’ya geri döndüğünü tespit eden ekipler, şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sakarya’da gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık şüphelisi 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan soğanlar ise sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından 'Bağ, Bahçe ve Tarladan Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık Eskişehir Sakarya
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