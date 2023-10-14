Çalınan 3,6 ton soğanı jandarma buldu

Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi’nde bulunan tarladan, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 3 ton 667 kilogram soğan çalındı.

Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Sakarya’dan kamyonetle Eskişehir’e gelen 3 şüphelinin soğan hırsızlığı yaptığını ve Sakarya’ya geri döndüğünü tespit eden ekipler, şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sakarya’da gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık şüphelisi 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan soğanlar ise sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından 'Bağ, Bahçe ve Tarladan Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.