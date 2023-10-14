Iğdır’da gerçeği aratmayan afet tatbikatı

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde Iğdır İnönü Ortaokulunda tatbikat gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen afet tatbikatında senaryo gereği okulda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler planlı bir şekilde yangını söndürdükten sonra yaralıları camlardan itfaiye merdiveni ile indirdi. Daha sonra UMKE ekibi okula girerek içeride mahsur kalan yaralıları kurtardı. Gerçeği aratmayan afet tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Toplum olarak afet risklerine karşı hazırlıklı olunmasını gerektiğini belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, “Ülkemiz yakın bir zamanda 11 vilayetimizde gerçekten üzüntü verici çok büyük bir afet geçirdi. Allah'a çok şükür milletimiz çok hızlı bir şekilde yaralarını sardı, sarmaya devam ediyor. Hazır olmak önemlidir. Her şeye hazır olmamız lazımdır. Hazır olmak fırsatlara hakim olmamızı sağlar, hazır olmak bize tehditlerin üzerinde gelmemizi sağlar. Ne zaman nerede ne olacağını hiç kimse kestiremiyor. Doğal afetler günden güne çeşitleniyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde sel oluyor, bir yerde deprem oluyor. Bir de insan kaynaklı savaş dediğimiz afetler var” dedi.