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Güncel
AA 14.10.2023 12:08

İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Genç Memur-Sen İlçe Başkanı Etem Balduk, Kudüs'ün İslam'ın onuru ve Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade eden Balduk, "Devlet terörü işleyen zalimler, kutsalımızı ele geçirmek için Filistinli kardeşlerimizi şehit ediyor. Bu uğurda her türlü zalimliği sergiliyorlar. Kudüs davası yalnız değildir. Oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Katılımcılar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Şanlıurfa

Siverek'te Sulu Cami'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, basın açıklaması yaptı. Filistin bayraklarının açıldığı basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.

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