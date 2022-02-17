Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatvan Belediyesi içme suyu KDV'sini yüzde 1'e düşürdü
[Fotoğraf: AA]
Tatvan Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, içme suyu fiyatlarındaki yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirdiklerini söyledi.
Geylani, şöyle konuştu:
"2022 yılı Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere ilçe merkezindeki mesken, iş yeri, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlanacak."
Etiketler: Bitlis
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