Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, içme suyu fiyatlarındaki yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirdiklerini söyledi.

Geylani, şöyle konuştu:

"2022 yılı Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere ilçe merkezindeki mesken, iş yeri, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlanacak."