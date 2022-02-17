Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 121 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada 903 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Otogar, köy garajı, 9 kahvehane, 9 kafe, 3 park ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.
Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 12 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 37 bin 41 lira ceza yazıldı.
Uygulamalarda 4 motosiklet ve bir otomobil trafikten men edildi.
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