Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 121 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada 903 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Otogar, köy garajı, 9 kahvehane, 9 kafe, 3 park ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 12 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 37 bin 41 lira ceza yazıldı.

Uygulamalarda 4 motosiklet ve bir otomobil trafikten men edildi.