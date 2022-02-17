Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava
[Fotoğraf: AA]
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Soğuk hava nedeniyle kentteki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
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