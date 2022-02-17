Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 bin 700 lira değerinde 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.
Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Sahte Para
Son Haberler
- 11:31
- 11:48
- 11:36
- 11:21
- 11:36
Sıradaki Haber
Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz