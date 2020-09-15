Tümer beraberinde Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Acar, Şehit Bekir Özdemir İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Vehbi Onay ve bazı öğretmenlerle birlikte köylerde ikamet eden öğrencilere kitaplarını verdi.

"Öğrencilerimiz bize gelemeyince biz öğrencilerimize gelmek istedik." diyen Tümer, şunları dile getirdi:

"Okullarımız koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile uzaktan eğitime devam etmektedirler. Köylerde yaşayan öğrencilerimizin bir kısmının ücretsiz verilen ders kitaplarını alamadıklarını tespit ettik. Oluşturduğumuz bir ekiple bu öğrencilerimizin kitaplarını evlerine teslim ettik.Yaptığımız çalışmaların amacı öğrencilerimizin eğitim öğretim psikolojisinden uzaklaşmaması ve uzaktan da olsa eğitimlerinden ayrı kalmamalarıdır. İnşallah bu zor dönemi, belirtilen kurallara uyarak birlikte atlatıp çok özlediğimiz öğrencilerimiz ile birlikte olacağız."

Kitaplarını alan öğrenciler öğretmenlerine teşekkür etti.