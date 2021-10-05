Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, hasat etkinliğinde 2019 yılında tescili alınan Samsoy çeşidinin Ballıca Mahallesi'nde deneme ekiminin yapıldığını hatırlattı.

Yerli soyadan dekara 435 kilogram verim alındığını ve ikinci ürün olarak ekime uygun olduğunu ifade eden Erdoğan, yerli tohum ekimini sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yerli soya tohumu Samsoy'un ilk hasadı yapıldı.