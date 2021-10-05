Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Sudan’da çatışma: 35 kişi öldü
Güney Sudan’ın kuzeyindeki etnik çatışmalar nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Warrap eyaletindeki 4 etnik topluluğun mensupları arasındaki çatışmalarda 35 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.
Çatışmaların hayvancılık yapılan bölgede sığır hırsızlığından ve geçmişteki husumetlerden kaynaklandığını belirten eyalet yetkilileri, yaralılara müdahale için insani yardım kuruluşlarından destek istedi.
Sel nedeniyle yolların tahrip olması sonucu güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşamadığı kaydedildi.
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