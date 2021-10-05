Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi ile iki yılı aşkın süredir Bodrum’da temizlik çalışmaları yürüten Misgibi1Bodrum gönüllüleri, Müskebi Mahallesi'nden geçen Çalılık Deresi'nde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Derenin mahalle merkezinden geçen kısmında yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında 55 torba çöp toplandı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yılda aynı gölgede Misgibi1Bodrum gönüllüleriyle 60-65 torba çöp çıkarıldığı hatırlatılarak, "Gelişi güzel doğaya atılan çöpler yüzünden dere yataklarımız çöplerle doluyor ve bu çöpler maalesef yağmur yağdığında menfezlerde, mazgallarda tıkanmaya neden oluyor. Bu tıkanmalardan dolayı taşkınlar oluyor ve vatandaşlarımız zarar görebiliyor. Bodrum genelinde 15 bine yakın çöp konteynerlerimiz mevcut, lütfen çöplerinizi buraya atın, dere yataklarımız çöp kutusu değildir." ifadelerini kullanıldı.

Ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de ilçe genelindeki mazgal, menfez ve yağmursuyu hatlarında temizlik bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği, ekiplerin çevre yolundaki geniş menfezlerde ise karayolları ile ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.