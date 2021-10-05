Etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Mumcu beraberindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Erzincan Şubesi Başkan Emin Turan ve milli sporcularla Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.

Daha sonra Erzincan Atletizm Pisti sahasında gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında havalı tüfek, okçuluk, tenis, paten, halter, karate, güreş ve jimnastik gibi branşlarda sporcular gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mumcu, sporcularla sohbet ederek yakın zamandaki müsabakalar için başarı diledi.