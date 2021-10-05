Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kent merkezinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Işık Millet Bahçesini gezerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Millet Bahçesinin 48 bin metre karelik bir alana kurulduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Şubat 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Ancak yıl sonuna kadar Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Millet Bahçesinde oturma alanları, oyun alanları, kütüphane, kafeterya, bisiklet alanı ve otopark bulunuyor. Çalışmalar çok güzel bir şekilde devam ediyor."

