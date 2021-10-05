Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında polislerin yanına gelen vatandaşın, telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişinin para talep ettiğini söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, terörle mücadele, narkotik, asayiş, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmet ekiplerinden oluşan polislerin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerde toplum destekli polisler, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.

Uygulama hakkında bilgi alan Seher Uğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın kendilerini yönlendirdiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öte yandan, Okmeydanı'ndaki denetim İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinasyonunda yapıldı. Bu sırada Kayhan'ın yanına gelen bir vatandaş, telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişinin para talep ettiğini söyledi. Kayhan, vatandaşı dolandırıcılar konusunda bilgilendirerek, bu olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.