Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 680 gram kubar esrar ile 135 tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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