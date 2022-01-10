Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus'ta araçların aküsünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki araçların akülerini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerindeki araçlardan çalınan akülerle ilgili Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti.
Adresine düzenlenen operasyonda çalıntı aküler bulunan zanlı, gözaltına alındı. Aküler de sahiplerine teslim edildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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