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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da

06 Ocak 2020 Pazartesi 16:07 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 16:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "3. Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı"na katıldı.

[Fotoğraf: AA]