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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da06 Ocak 2020 Pazartesi 16:07 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 16:09
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "3. Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı"na katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.
Pakdemirli,"Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık" dedi.
Kaynak: AA