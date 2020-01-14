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Tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü14 Ocak 2020 Salı 13:36 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 13:37
Silivri'de 64 yaşındaki çatı ustası, çıktığı iş yerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısına onarmak çıkan Fikret Bal, kısa sürede sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Bal'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Fikret Bal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA