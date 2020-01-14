Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyanın en değerli mantarları arasında bulunan trüf üretiminin artırılması için 2019 yılında 7 ilde 770 dekar alanda trüf ormanı oluşturduklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, trüf mantarının bundan 5-6 yıl öncesine kadar ülke gündeminde dahi olmadığına işaret etti.

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), dünyanın en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Pakdemirli, mantarın, avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar her toplum kesiminin ilgi odağında olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, Bakanlık olarak 2014 yılında uygulamaya koydukları Trüf Ormanı Eylem Planı ile ülkenin bu alandaki zenginliklerini tespit etmeye, kamuoyu farkındalığını artırmaya, kırsalda yaşayan insanlara yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmaya ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Trüf mantarının dünyada her geçen yıl artan bir değere ve pazara sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Trüf mantarı üretiminin artırılması için 2019 yılında 7 ilde 770 dekar alanda trüf ormanı tesis ettik. Eylem planının uygulanmaya başladığı günden bu yana ise 17 orman bölge müdürlüğümüzde 384 hektar alanda yapay ve doğal trüf bahçeleri tesis ettik." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, trüf mantarının dünyada 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu, Türkiye'nin bu pastadan hak ettiği payı alması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, trüfün Türkiye'de geçen yıl 130 milyon liralık ticaret hacmine ulaştığını kaydetti.

Geçen yıl itibarıyla doğadan trüf faydalanmasının 40 ton civarına ulaştığını ifade eden Pakdemirli, trüf mantarının 200'e yakın ailenin geçim kaynağını oluşturduğunu ve bugüne kadar 32 bin trüf fidanının orman fidanlıklarında üretildiğini bildirdi.

Kaynak: AA