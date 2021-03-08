Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin çeşitli noktalarında hazırlanan reklam panoları ve totemlerle kadınların günlerini kutlarken, aynı zamanda hazırlanan birer içimlik kahve paketleriyle "40 yıl hatırımız olsun." mesajı paylaştı.

Hazırlanan reklam panolarında Başkan Yalçın'ın "Gücüyle, duruşuyla herkese yetecek sevgi ve şefkatiyle kadınlar, geleceğimizin mimarıdır." mesajı yer aldı.

Reklam panolarında ayrıca "Günün kahvesi bizden, keyfini yaşamak ve paylaşmak sizden. 'En güzel kahveyi ben yaparım' diyenler ve kahveyi keyifle içenler, bu özel anınızı fotoğraf ve video olarak '#talastabirfincankahve' etiketiyle bizimle paylaşın, yayınlayalım. 40 yıllık hatırımız olsun." notu yer aldı.

Reklam panolarını gören kadınlar, mesajı okuduktan sonra paket kahvelerden aldı.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en anlamlı hediyeyi aldıklarını belirterek, Yalçın'a teşekkür etti.