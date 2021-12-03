Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin bakım ve onarım gereken araçları, evlerinden alınarak tamir edilip yeniden ikametlerine teslim ediliyor.

Uygulama kapsamında, engellilere geçici süre ihtiyaçlarını karşılamaları için ikame araç desteği de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen engelli Numan Yıldız, Talas Belediyesi'nin engelliler konusunda çok hassas davrandığını dile getirerek, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Belediyenin hizmeti ayaklarına kadar getirdiği vurgulayan Yıldız, "Omurilikten ameliyat oldum, yüzde 93 engelliyim. Kullandığım akülü arabam bozuldu. Talas Belediyesi'ne haber verdik, arabamı alıp götürdüler. Arabamın yerine de birkaç gün boyunca kullanabileceğim bir başka araç verdiler. Sonra tamir edip getirdiler." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın da belediyeler olarak engellileri günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip, şehri onlara göre dizayn ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"7/24 kütüphanemizde hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimize uygun ortamlar oluşturduk. Engelli bakım onarım ünitesi ile Talas'tan ve yakın ilçelerden toplam 426 engelli kardeşimizin akülü aracını ve tekerlekli sandalyesini tamir ettik. Başlangıçta Talaslı hemşehrilerimize yönelik bir uygulamaydı ancak gelen talepler çerçevesinde yakın ilçelerde yaşayan engelli vatandaşlarımıza da hizmet götürüyoruz."