İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Artuklu ile Nusaybin ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.