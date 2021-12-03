Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtınanın ardından Caddebostan sahilini kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da etkili olan lodos fırtınasının ardından dalgalarla Caddebostan sahiline sürüklenen kırmızı yosunlar, belediye ekiplerince toplanıyor.
Lodos fırtınası sonrasında dalgalarla karaya taşınan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahilini kapladı.
Sahilde büyük birikintiler oluşturan yosunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek alındı.
Belediye ekiplerince, bugünkü çalışmalarda sahilden yaklaşık 300 ton kırmızı yosun toplandığı öğrenildi.
Etiketler: Fırtına
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