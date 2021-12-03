Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 05:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Germencik'te jandarma, öğrencilerle buluştu
[FotoğraF: AA]
Aydın'da Germencik ilçesinde öğrencilerle buluşan jandarma, kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Güvenli okul, güvenli gelecek projesi" kapsamında Turanlar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilere çeşitli hediyeler veren ekipler, öğrencilere kurumun faaliyetleri ve zararlı alışkanlardan korunmaları hakkında bilgi verdi.
Öte yandan kadın öğretmen ve velilere de KADES uygulaması anlatıldı.
Etiketler: Aydın Jandarma Genel Komutanlığı
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