Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki fuara, 50 yayıncı ve 30 yazar katılıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehirli kitapseverlerin özlemle bekledikleri fuarın, 14 Aralık'a kadar 09.00-19.00 arasında devam edeceğini söyledi.

Geçen yıl planladıkları fuarı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yapamadıklarını anımsatan Ekicioğlu, bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla Kırşehir'de ihtiyaç duyulan organizasyonu hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ekicioğlu, "Bu yıl havaların da soğukluğunu dikkate alarak, Kırşehir Kitap Günleri'ni Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıyoruz. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz." dedi.

Fuarın 12 gün süreceğini vurgulayan Ekicioğlu, "Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan kitapsa bunun önemi daha da artmaktadır. Buradan tüm Kırşehirli hemşerilerimizi fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum." diye konuştu.

Söyleşi ve imza günlerinin de düzenleneceği fuarın açılışına katılan ilkokul öğrencilerine kitap hediye edildi.