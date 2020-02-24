Haber Giriş: Kaynak: AA
Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı'nı kaldırma çalışmaları başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulmasının ardından İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.
Kararın ardından dün alana gelen ve yapının etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi alan İBB ekipleri, bugün yapının kalan kısımlarını kaldırmaya başladı.
Demir kısımlar görevli personel tarafından birbirinden ayrılarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken oturma kısımları da vinç yardımıyla yere indirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Twitter hesabından Kavuşma Durağı'nın mesaisinin sona erdiğine yönelik açıklama yapmıştı.
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