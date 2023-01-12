Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Takla atan otomobil köprü duvarına çarptı: 1 ölü
[Fotograf: İHA]
Hatay’ın Payas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak köprü duvarına çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.
İskenderun yönünden Dörtyol istikametine giden Erkan Koyun idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak otoyol köprüsünün duvarına çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Koyun'un cenazesi yapılan olay yeri inceleme sonrası adli tıpa gönderildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Hatay
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