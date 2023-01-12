Kolombiya basınında çıkan habere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Rondon'da silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Ombudsman Ofisi, silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada 10 kişinin öldüğünü bildirdi.

Çatışmaya ilişkin resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ombudsman Ofisi'ne göre, Kolombiya'yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca'da 2022'de 352 kişi öldürüldü.

Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol edilmesi isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.