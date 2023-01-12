Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karasu'da pikap ile taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karasu-Kocaali kara yolunda seyreden Ç.T. idaresindeki pikap, kavşakta manevra yapan İ.D. yönetimindeki taksiyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taksi sürücüsü itfaiye yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü İ.D ile diğer araçta bulunan yaralı M.T, ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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