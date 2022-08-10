Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suyu bulanan Mavi Göl eski haline kavuştu
[Fotograf: İHA]
Dere tahkimat çalışmaları sonucu molozla dolan ve suyu bulanan Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Mavi Göl yeniden eski haline kavuştu.
Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde bulunan su değirmeninin tahkimat çalışması sonucu bozulan Mavi Göl yeniden doğal haline döndü.
Giresun’un en önemli turizm destinasyon alanlarından birisi olan Mavi Göl’le ilgili konuşan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Pınarlar köyünde kısa süreli bir çalışma esnasında Mavi Göl’de meydana gelen olumsuzluğun giderilmesi için konu tarafımdan bizzat takip edilmek suretiyle çözümlenmiştir. Çok kısa bir sürede Mavi Göl tekrar eski haline kavuşturulmuştur. Mavi Göl ilimiz için önemli bir turizm alanıdır. Bu konuda kamuoyu tarafından gösterilen hassasiyete de müteşekkirim” ifadelerini kullandı.
[Mavi Göl, dere tahkimat çalışmaları sonucu molozla dolmuş ve suyu bulanmıştı.]
Etiketler: Giresun
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