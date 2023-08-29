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Güncel
AA 29.08.2023 00:49

Suudi Arabistan'da savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Tornado tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan'da savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü
[Fotograf: AP]

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Malik'in imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Tornado tipi bir savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Uçağın ülkenin doğusundaki Zahran kentinde rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü aktarılan açıklamada, mürettebatın yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, savaş uçağının düşmesine ilişkin soruşturmanın başladığına işaret edildi.

Suudi Arabistan'da 26 Temmuz'da da eğitim uçuşu yapan bir F-15 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetmişti.

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