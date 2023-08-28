Malatya'da depremzede çiftçilere arpa ve saman desteği

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Sahası'nda yetiştirilip hasadı yapılan arpa ve saman, "Tarımsal Üretime Tam Destek" sloganıyla depremzede üreticilere ücretsiz verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, açıklamasında, depremlerde evleri ve ahırları zarar gören çiftçilere desteklerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Tarımın geleceğin en önemli sektörlerinden olduğuna işaret eden Çınar, "Bizler de kırsal belediyecilik hizmetlerimizle tarımı, çiftçilerimizi destekliyoruz. Bugün de bu desteklerimize bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. 6 Şubat günü yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu zorlu süreçte hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hayvanları telef oldu, evleri, ahırları yıkıldı, mağdur oldular. Kendi alanımızda yetiştirip hasadını yaptığımız 7 ton saman ile 25 ton arpayı, depremden etkilenen çiftçilerimize ücretsiz olarak bugün teslim ediyoruz."

Programa Bursa'daki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve diğer ilgililer de katıldı.