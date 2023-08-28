Diyarbakır'da çalışma ruhsatı denetimi gerçekleştirildi

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, toplu taşımacılığın kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi için denetimlerine devam ediyor.

Ergani ilçesinde denetim yapan ekipler, vatandaşlarla görüşerek korsan taşıma konusunda bilgilendirme yaptı.

Yapılan denetimlerde çalışma ruhsatı olmayan 12 araç tespit edilirken HO plakasına geçiş yapmayan araç şoförlerine 30 Ağustos'a kadar geçiş yapmaları için gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün korsan taşımacılığa yönelik Diyarbakır şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edecek.