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Güncel
DHA 29.08.2023 00:24

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirleri polise ateş açtı: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde torbacı iki grup arasında çıkan kavgada; olay yerinden kaçarak bir eve gizlenen 2 torbacı tarafından polis ekiplerine tüfekle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda özel harekat ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirleri polise ateş açtı: 2 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda M.K. ve H.T. isimli 2 torbacı, uyuşturucu parası nedeniyle anlaşamadıkları bir gurup ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından M.K. ile H.T., olay yerinden kaçarak Karşıyaka Mahallesi’ndeki iki katlı bir eve giderek saklandı.

İhbarla gelen polis ekipleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgaya karışan bir gurup olay yerinden kaçarken, evde saklanan M.K. ve H.T., eve girmeye çalışan polislere tüfekle ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.

2 şüpheli yakalandı

Olay yerine gelen özel harekat polisleri, kapıyı kırarak içeri girmek istedi. Polislerin geldiğini gören 2 torbacı bir kez daha ateş açtı.

Şüphelilerin ateşine polisler de anında karşılık verdi. Kapının kırılmasıyla eve giren ekipler, M.K. ve H.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin daha önceden ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, polis kaçan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı. 

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