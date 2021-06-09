Günlük ortalama 300 araç ve 5 binden fazla kişiye hizmet edecek terminalin yapımının yanı sıra bağlantı yolları da asfaltlanarak güvenli ve konforlu bir hale getirildi.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ulaşımın bir bütün olduğunu ve bunu düşünerek yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Biz çalışmalarımızı yaparken tüm belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle hep doğruları, şehrin öncelikleri ve ihtiyaçlarını konuştuk. Biz, insanlar ‘Balıkesir güvenli ve huzurlu şehirdir, insanı üretken ve çalışkandır, burada yaşayan hava kirliliğini yaşamaz, trafik sorununu yaşamaz. Huzur ve güven vardır, okullarında iyi eğitim, hastanelerinde iyi bakım vardır. Kısacası ekonomik şehirdir, sebze ve meyveyi taze yersiniz’ desinler istiyor ve bunun için gayret ediyoruz. Ama şehircilik birlikte yapılacak bir iş. Bu konuda Susurluk’un desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz, sağ olsunlar. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan, kullanım ömrünü tamamlamış otobüs termalinin yerine; daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir terminali Susurluk’umuza kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni terminalin Susurluklu hemşehrilerime ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum."

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin ile Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney de konuşmalarında Büyükşehir Belediyesine yatırımları için teşekkür etti.

Törene, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş, şoförler ve vatandaşlar katıldı.