Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki parkın açılış törenine şehit Bülbül'ün ailesi, yakınları, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Trabzon'un Maçka ilçesi Belediye Başkanı Koray Koçhan ve vatandaşlar katıldı.

Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunun isminin Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de diğer tüm şehitlerin olduğu gibi Eren Bülbül isminin de asla unutulmayacağına vurgu yaparak, şehidin adını verdikleri parkın bölgedeki çocukların oynayabileceği güzel bir alan olduğunu söyledi.

Açılışa şehidin annesi ve yakınlarının teşrif etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Türkmen, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Eren'imizi de rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Eren'imizin adı burada kıyamete kadar yaşayacaktır, hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Açılış için Trabzon'dan gelen Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da "İyi ki varsın Eren" demek için burada olduklarını belirterek, "Eren'imizin ismi burada hem çocuklara, gelecek nesillere örnek olacağı için hem de ebediyen yaşayacağı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan Şehit Eren Bülbül Parkı çevresindeki apartmanlara Türk bayrağı ve üzerinde "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart asıldığı görüldü.