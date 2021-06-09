Paşatarlası Plajı'nda yürüyüşe çıkanlar, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaşıldığında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu görülen kaplumbağanın ölü olduğunu anlayanlar, durumu Bodrum Belediyesine bildirdi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından kaplumbağa, sahilden alındı.