Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.
Paşatarlası Plajı'nda yürüyüşe çıkanlar, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.
Yanına yaklaşıldığında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu görülen kaplumbağanın ölü olduğunu anlayanlar, durumu Bodrum Belediyesine bildirdi.
Belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından kaplumbağa, sahilden alındı.
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