Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde liseli öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir, törende yaptığı konuşmada, dünyadaki yeni buluşların temelinde farklı ve aykırı düşünme, zihinsel isyan ve zihinsel itiraz bulunduğunu belirterek "Uslu çocuk çağı yakalayamaz. Bize sunulan rutinin dışına çıkmamız gerekiyor. Rutinin içinde kalan kişi bir şeyi keşfedemez." dedi

Konuşmaların ardından semazen gösteri düzenlendi, öğrenciler projeleri hakkında bilgi verdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.