Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 5 Afgan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirledi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Olayla ilgili H.Ü. gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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