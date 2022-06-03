Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durağa çarpan İBB kamyonu kanala devrildi
[Fotoğraf: DHA]
Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hafriyat kamyonu, otobüs durağına çarptıktan sonra Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde ilerleyen hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Bloklar otobüs durağına çarptı.
Durakta bekleyen yolcular kaçışırken kamyon, Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi.
Kamyon şoförü Mehmet B.'nin bu esnada araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İSKİ'ye bağlı görev yapan kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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