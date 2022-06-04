Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yenimahalle'de oturan İ.Y, evinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı.
Sıkışan somunu parmağından çıkaramayan İ.Y, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesinin acil servisine götürüldü.
Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Kırıkkale Belediyesinden itfaiye ekibi çağrıldı.
İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu keserek çıkarttı.
Son Haberler
- 10:31
- 10:26
- 09:56
- 09:43
- 10:24
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz