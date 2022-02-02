Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü'nde, karların erimesiyle su seviyesi arttı.

Yaz aylarında 23 milyon metreküp sevilerine kadar gerileyen göldeki su, şu anda 80 milyon metreküpe yükseldi.

Karların erimesi ile eski kanallarda biriken sular da Devlet Su İşleri tarafından vanalarla pompalanarak göle akıtılıyor.

Yalıhüyük Belediyesi de kar temizleme çalışmalarında çarşı ve mahallelerden topladığı karları da yine kamyonlarla su kanallarına boşaltıyor.

270 milyon metreküp kapasiteli gölde karların tamamen erimesi ile su seviyesinin 150 milyon metreküpü geçeceği tahmin ediliyor.